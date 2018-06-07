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Легкомоторный самолёт рухнул на жилой квартал в Австралии
На борту находился только пилот. Он погиб.
Инцидент случился в одном из районов Мельбурна. Известно, что воздушное судно зацепилось за линии электропередач. После падения самолёт загорелся, а его обломки рухнули прямо на дорогу.Пожар удалось довольно быстро потушить – никто из жителей не пострадал. Сейчас место аварии оцеплено – идёт расследование причин.
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На борту находился только пилот. Он погиб.
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