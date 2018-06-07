Легкомоторный самолёт рухнул на жилой квартал в Австралии

На борту находился только пилот. Он погиб.



Инцидент случился в одном из районов Мельбурна. Известно, что воздушное судно зацепилось за линии электропередач. После падения самолёт загорелся, а его обломки рухнули прямо на дорогу.Пожар удалось довольно быстро потушить – никто из жителей не пострадал. Сейчас место аварии оцеплено – идёт расследование причин.