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Дружба навеки: Си Цзиньпинь наградил Путина орденом

08.06.2018 15:11 — Разное | Партизан  
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Лидер Китая Си Цзиньпинь вручил президенту России Владимиру Путину Орден Дружбы КНР. Цзиньпинь отметил, что президент России "полностью достоин этой награды". Орден был вручен впервые в истории страны.

Председатель Китая назвал президента России другом, пользующимся уважением китайского народа. По словам Си Цзиньпиня, Путин вносит блестящий вклад в развитие отношений двух стран.

"Это высшая внешняя государственная награда Китайской Народной Республики. Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран", — сказал Си.

Владимир Путин, в свою очередь, пригласил Си Цзиньпиня в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Орден Дружбы был утвержден 1 января 2016 года. Он является наивысшей почетной наградой Китая, которой могут удостоиться иностранцы. Орден символизирует дружбу и сплоченность китайского народа с народами всех стран мира.


Кстати, год назад Си Цзиньпинь стал кавалером Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Путин вручил ему высший орден Российской Федерации 3 июля 2017 года.

 
 
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Лидер Китая Си Цзиньпинь вручил президенту России Владимиру Путину Орден Дружбы КНР. Цзиньпинь отметил, что президент России "полностью достоин этой награды"....
 
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