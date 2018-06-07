Дружба навеки: Си Цзиньпинь наградил Путина орденом

Председатель Китая назвал президента России другом, пользующимся уважением китайского народа. По словам Си Цзиньпиня, Путин вносит блестящий вклад в развитие отношений двух стран.





"Это высшая внешняя государственная награда Китайской Народной Республики. Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран", — сказал Си.





Владимир Путин, в свою очередь, пригласил Си Цзиньпиня в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре.





Орден Дружбы был утвержден 1 января 2016 года. Он является наивысшей почетной наградой Китая, которой могут удостоиться иностранцы. Орден символизирует дружбу и сплоченность китайского народа с народами всех стран мира.









Кстати, год назад Си Цзиньпинь стал кавалером Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Путин вручил ему высший орден Российской Федерации 3 июля 2017 года.