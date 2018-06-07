К дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 присоединилась Австралия

Об этом сообщаетсо ссылкой на ESPN. Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, и все вопросы по выступлению команды переадресовала местной федерации футбола.





Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия.









Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.





7 июня сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.