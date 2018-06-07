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Валютные торги в пятницу завершились обвалом российского рубля

08.06.2018 14:14 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль укрепился к корзине валют сразу на 0,38%. Даже подъём доллара выше уровня 2,00 BYN не смог этому помешать.

Корзина валют опустилась к значениям конца августа прошлого года. С начала недели белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,91%, а с начала года уже на 3,04%, пишет select.by

Курс доллара вырос на 0,0071 рубля до 2,0016 BYN/USD. За предыдущие шесть торговых сессий курс американской валюты снизился на 0,0279 рубля. 

Курс евро упал на 0,0024 рубля до 2,3552 BYN/EUR и покинул максимум за три недели, на котором оказался вчера. 

Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0315 рубля до 3,1927 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 36 дней, а с начала месяца рубль РФ подешевел на 1,53%. 

За текущую неделю белорусский рубль смог укрепиться к корзине валют на 0,65%:

доллар подешевел на 0,38%;
евро укрепился на 0,42%;
рубль РФ обвалился на 1,23%.


Россия

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра был повышен на 0,86 рубля до 62,6680 USD/RUB, а официальный курс евро на завтра поднялся на 0,72 рубля до 73,7916 EUR/RUB. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль укрепился к корзине валют сразу на 0,38%. Даже подъём доллара выше уровня 2,00 BYN не смог этому помешать.
 
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