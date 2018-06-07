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В Беларуси могут снова поднять пенсионный возраст. Во сколько выходят на отдых в странах-соседях
В Беларуси власти
В Беларуси общеустановленный пенсионный возраст ежегодно повышается на полгода. Предполагается, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
Для этого нужно выработать страховой стаж. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет, с 1 января 2014 его увеличили до 10 лет, а еще через год — до 15 лет. В 2015 году необходимый страховой стаж уже составил 15 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на шесть месяцев — до 20 лет.
Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас размер социальной пенсии — 103 рубля или 50% от бюджета прожиточного минимума.
Сейчас власти допускают очередное повышение пенсионного возраста. Тема дефицита ФСЗН,
На официальном уровне также рассматривается возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин.
— Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году", — сообщили в парламентских кругах.
Новое предложение, с которым власти вышли на этой неделе в ходе заседания группы экспертов в Совете Республики, предполагает реализацию следующего этапа повышения пенсионного возраста для женщин. По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023 — 2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).
В России также хотят
В Украине пенсионная реформа
В Польше понизили пенсионный возраст 1 октября 2017. Теперь женщины уходят с работы в возрасте 60 лет, а мужчины — 65 лет. До этого в стране действовала пенсионная реформа 2012 года, которая предусматривала повышение возраста до 67 лет для обоих полов.
Реформой также предусматривается, что в будущем ежегодно минимальный стаж будет увеличиваться на 1 год. Таким образом, к 2028 году он должен достичь 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин. Однако, согласно законодательству, при этом возраст выхода на пенсию остается неизменным — 60 лет. Например, если стаж является меньше 25, но больше 15 лет, выйти на пенсию можно будет в 63 года.
С 2011 года Литва постепенно поднимает пенсионный возраст: в 2026 году женщины и мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет. До этого мужчины в Литве становились пенсионерами в 62,5 года, женщины — в 60 лет.
В Латвии пенсионный возраст с 1 января 2014 года ежегодно увеличивается на три месяца — в 2018 году для мужчин и женщин он составляет 62 года, а с 1 января 2025 года этот возраст достигнет 65 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, с 1 января 2025 года — 20 лет.
В Эстонии пенсионный возраст постепенно повышается, и в 2018 году составляет 63 года и 6 месяцев. Переходный период продлится до 2026 года, когда пенсионный возраст составит 65 лет.
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