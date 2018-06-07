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Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж

08.06.2018 15:25 — Разное | Tut.by  
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Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram Stories.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Напомним, что Надежда Писарева выступала за сборную Беларуси с 2010 года. Она неоднократно становилась призеркой этапов Кубка мира в эстафете, а в 2011-м выиграла в этой дисциплине бронзу чемпионата мира.

Лучшим личным результатом является 18-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в финском Контиолахти. В сезоне-2014/2015 она также завершила сезон на самой высокой позиции в Кубке мира — 41-е место.

После завершения этого сезона она объявила о завершении карьеры в возрасте 29 лет.


 
 
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Бывшая биатлонистка сборной Беларуси Надежда Писарева вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram Stories.
 
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