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Борис Батура про ресторан возле Куропат: "А что видеть? Весь мир такой. Жизнь же продолжается"
Борис Батура. Фото: mlyn.by
Тогдашний заместитель генерального прокурора Николай Куклис направлял на имя Бориса Батуры представление, где писал о нарушениях при строительстве, а также призывал наказать виновных и, возможно, даже остановить строительство. Однако Батура этого не сделал. В 2018 году ресторанный комплекс открылся.
«Я не помню. Я не помню абсолютно. Может быть другие люди этим занимались, а не я. Может, и было представление генпрокуратуры, но я этим не занимался», — сказал Батура.
«НН»: А вы следите за ситуацией в Куропатах сегодня?
ББ: Да нет… Я же теперь пенсионер.
«НН»: И не знали, что ваше имя сегодня стали вспоминать в связи с этой историей?
ББ: Не слышал.
«НН»: О самом ресторане помнится хоть что-нибудь?
ББ: Да давно это было. Честно говоря, и вспоминать не хочется.
«НН»: Как вы относитесь к Куропатам? Что думаете об этом месте?
ББ: Я бы сделал там мемориал, чтобы нормально было все.
«НН»: А в том, что рядом ресторан, ничего плохого не видите?
ББ: Я не вижу. А что видеть? Весь мир такой. Жизнь же продолжается. А вот комплекс в самих Куропатах надо какой-то сделать.
«НН»: Вы сами бывали в Куропатах?
ББ: Был, конечно.
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Имя бывшего председателя Минского облисполкома Бориса Батуры всплыло в связи с открытием ресторана в урочище Куропаты.
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