

Борис Батура. Фото: mlyn.by

Тогдашний заместитель генерального прокуроранаправлял на имяпредставление, где писал о нарушениях при строительстве, а также призывал наказать виновных и, возможно, даже остановить строительство. Однако Батура этого не сделал. В 2018 году ресторанный комплекс открылся.дозвонилась до бывшего руководителя Минской области, но тот был немногословен.— сказал Батура.Да нет… Я же теперь пенсионер.Не слышал.Да давно это было. Честно говоря, и вспоминать не хочется.Я бы сделал там мемориал, чтобы нормально было все.Я не вижу. А что видеть? Весь мир такой. Жизнь же продолжается. А вот комплекс в самих Куропатах надо какой-то сделать.Был, конечно.