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Трамп сократил визит на G7 ради встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре

08.06.2018 15:03 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сократит время своего пребывания на саммите G7 в канадском Квебеке для того, чтобы отправиться на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапур. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Трамп покинет саммит G7 в Шарлевуа [Квебек, Канада] в 10.30 утра в субботу [17.30 по минскому времени 9 июня] и отправится прямо в Сингапур», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что на саммите после отлета американского лидера интересы США будет представлять заместитель помощника президента по международным экономическим вопросам Эверетт Эйссенстат.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G7. Он объяснил свое недовольство тем, что частые просьбы Мэй стали похожи на попытки использовать преимущества двусторонних отношений для своей выгоды.

Саммит G7 пройдет 8−9 июня в Квебеке. Через три дня после окончания саммита, 12 июня, должна состояться встреча президента США и лидера КНДР на острове Сентос в Сингапуре.

 
 
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Президент США Дональд Трамп сократит время своего пребывания на саммите G7.
 
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