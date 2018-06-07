Трамп сократил визит на G7 ради встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре

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The New York Post

— заявила пресс-секретарь Белого домаОтмечается, что на саммите после отлета американского лидера интересы США будет представлять заместитель помощника президента по международным экономическим вопросамРанее сообщалось, что Трамп отменил двустороннюю встречу с премьер-министром Великобританиина саммите G7. Он объяснил свое недовольство тем, что частые просьбы Мэй стали похожи на попытки использовать преимущества двусторонних отношений для своей выгоды.Саммит G7 пройдет 8−9 июня в Квебеке. Через три дня после окончания саммита, 12 июня, должна состояться встреча президента США и лидера КНДР на острове Сентос в Сингапуре.