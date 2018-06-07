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Максим Галкин шокировал косичками на голове

08.06.2018 14:27 — Разное | UDF  
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Максим Галкин. Фото из архива
На недавнюю пресс-конференцию перед премией МУЗ-ТВ шоумен и супруг Аллы Пугачевой явился в необычном образе. Его волосы были аккуратно заплетены во множество тоненьких косичек.

Незадолго до этого он поделился своим новым образом в Instagram. Поклонники отреагировали очень неоднозначно. Кто-то похвалил Галкина за то, что он не стареет душой, а кто-то, наоборот, решил, что такая молодежная прическа ему уже по возрасту не подходит.

Максим Галкин шокировал косичками на голове

На пресс-конференции удивленные журналисты предположили, что с новой прической Галкин решил податься в рэп-исполнители, однако шоумен сразу же опроверг это предположение. Он рассказал, что только-только приехал с отдыха. К самой церемонии он обещал вернуть свою обычную прическу.

Максим Галкин шокировал косичками на голове

Ксения Собчак пошутила, что после этого Галкин некоторое время будет кучерявым. Максим же пока не предполагает, какого эффекта ему ожидать.

 
 
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На недавнюю пресс-конференцию перед премией МУЗ-ТВ шоумен и супруг Аллы Пугачевой явился в необычном образе.
 
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