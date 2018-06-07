|
Максим Галкин шокировал косичками на голове
Максим Галкин. Фото из архива
Незадолго до этого он поделился своим новым образом в Instagram. Поклонники отреагировали очень неоднозначно. Кто-то похвалил Галкина за то, что он не стареет душой, а кто-то, наоборот, решил, что такая молодежная прическа ему уже по возрасту не подходит.
На пресс-конференции удивленные журналисты предположили, что с новой прической Галкин решил податься в рэп-исполнители, однако шоумен сразу же опроверг это предположение. Он рассказал, что только-только приехал с отдыха. К самой церемонии он обещал вернуть свою обычную прическу.
Ксения Собчак пошутила, что после этого Галкин некоторое время будет кучерявым. Максим же пока не предполагает, какого эффекта ему ожидать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На недавнюю пресс-конференцию перед премией МУЗ-ТВ шоумен и супруг Аллы Пугачевой явился в необычном образе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)