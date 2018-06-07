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Шокирующие кадры запечатлела камера видеорегистратора на Филиппинах
На кадрах видно, как водитель скутера пытается обогнать грузовик, который едет впереди него.
Однако не выходит – мужчина теряет равновесие и падает прямо под колёса фуры. Грузовик проезжает по его голове. Удивительно, но к трагедии это не привело – после наезда водитель все же встал на ноги. Вероятнее всего, спас шлем.
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На кадрах видно, как водитель скутера пытается обогнать грузовик, который едет впереди него.
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