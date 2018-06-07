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Нефтекомпании РФ обязались увеличить оптовые продажи топлива на 3% по ценам, доходным для независимых АЗС

08.06.2018 14:36 — Разное | Интерфакс  
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Крупные нефтяные компании берут на себя обязательства ежемесячно продавать на 3% больше топлива оптом, чем в 2017 году по ценам, рентабельным для независимых операторов АЗС, говорится в протоколе совещания 6 июня у вице-премьера Дмитрия Козака, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Обеспечить оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок РФ в объемах, соответствующих объемам 2017 года (помесячно) с увеличением на 3%, при этом цены на топливо должны обеспечивать достаточную для операционной деятельности доходность независимых собственников АЗС", - говорится в протоколе.

Компании также взяли обязательства по сохранению цен на авиакеросин на уровне 6 июня 2018 года.

Кроме того, на совещании было принято решение рекомендовать всем компаниям, работающим на бирже, продавать не менее 10% от объема производства бензина и 5% от объема производства дизельного топлива.

 
 
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Крупные нефтяные компании берут на себя обязательства ежемесячно продавать на 3% больше топлива оптом, чем в 2017 году по ценам, рентабельным для независимых...
 
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