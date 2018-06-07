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Заседание Совета министров Союзного государства РФ-Беларусь пройдет в Москве 13 июня
Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут 13 июня в Москве заседание Совета министров Союзного государства.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, "будут рассмотрены, в частности, прогнозные балансы, спросы и предложения по важнейшим видам продукции, бюджетные вопросы, ход реализации программ Союзного государства".
В повестке дня заседания - широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, миграционной и других областях, говорится в сообщении.
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Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут 13 июня в Москве заседание Совета министров Союзного государства. Как сообщает...
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