Заседание Совета министров Союзного государства РФ-Беларусь пройдет в Москве 13 июня

Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут 13 июня в Москве заседание Совета министров Союзного государства.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, "будут рассмотрены, в частности, прогнозные балансы, спросы и предложения по важнейшим видам продукции, бюджетные вопросы, ход реализации программ Союзного государства".

В повестке дня заседания - широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, миграционной и других областях, говорится в сообщении.