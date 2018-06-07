Блогеру, который поджег себя и товарища на Немиге, дали четыре года ограничения свободы

Сначала в больницу, потом на скамью подсудимых, а если будет плохо себя вести – за решетку. Такой незамысловатый путь в погоне за славой и просмотрами преодолел 19-летний Павел, пишет TUT.BY. Это один из тех блогеров-«экстремалов», которые решили сделать видео с огоньком в центре Минска. Парни подожгли себя у входа в метро на Немиге и побежали к Свислочи тушить огонь. Роликом заинтересовались не только подписчики, но и милиция. Тем более, оба юноши загремели с ожогами в больницу.

Несмотря на обоюдное желание погореть, зажигал и себя, и товарища именно Павел. Его коллега получил ожоги второй и третьей степени, что повлекло расстройство здоровья на четыре месяца. Сам Павел пролежал в больнице полтора месяца и узнал, что на него завели уголовное дело. Только на него одного. «Действительно, идея поджечь себя была совместной. Но вместе с тем уголовный закон говорит: даже если один человек осознает, что ему могут быть причинены телесные повреждения, а их причиняет сторонний человек — такие действия должны наказываться. Ведь человек понимает, что это может повлечь тяжкие последствия», — пояснил прокурор Максим Чуприс. То есть даже слезные просьбы поджечь кого-нибудь смягчающим обстоятельством не будут – в любом случае виновен тот, кто причинил вред.

В итоге юношу осудили на четыре года ограничения свободы за умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, совершенное общеопасным способом. Кроме поджога, в деле присутствовала и драка. Правда, она случилась позднее, утром 1 января, когда прохожий сделал замечание пьяным парням, которые бросали петарды под ноги. Теперь молодому человеку придется думать, что он делает – за нарушение закона он окажется за решеткой.