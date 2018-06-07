В Куропатах продолжаются протесты против открытия ресторана «Поедем поедим» (который уже работает). Сегодня рядом с заведением задержали активиста Дениса Урбановича. Его обвиняют в том, что он написал «Кабак НКВД закрыт» на заборе ресторана. Милиционеры в гражданском досмотрели вещи молодого человека по наводке охранников комплекса – и нашли у него баллончик с краской, похожей на ту, которой сделана надпись. Юношу увезли в райотдел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция задержала парня за надпись на заборе ресторана «Поедем поедим» В Куропатах продолжаются протесты против открытия ресторана «Поедем поедим» (который уже работает). Сегодня рядом с заведением задержали активиста Дениса...