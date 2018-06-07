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Милиция задержала парня за надпись на заборе ресторана «Поедем поедим»
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В Куропатах продолжаются протесты против открытия ресторана «Поедем поедим» (который уже работает). Сегодня рядом с заведением задержали активиста Дениса Урбановича. Его обвиняют в том, что он написал «Кабак НКВД закрыт» на заборе ресторана. Милиционеры в гражданском досмотрели вещи молодого человека по наводке охранников комплекса – и нашли у него баллончик с краской, похожей на ту, которой сделана надпись. Юношу увезли в райотдел.
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