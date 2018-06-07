В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция организует усиленный вариант несения службы

Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в условиях переменчивой погоды, обеспечение безопасных условий движения, пресечение наиболее опасных нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.



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Особое внимание будет уделено выявлению автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения, не имеющих права управления, пресечению нарушений установленных скоростных режимов, правил маневрирования и обгона, контролю использования водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.



Кроме того, сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.



Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны на дороге! Безопасных Вам выходных!