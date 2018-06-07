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В пятницу и выходные дни Госавтоинспекция организует усиленный вариант несения службы
08.06.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в условиях переменчивой погоды, обеспечение безопасных условий движения, пресечение наиболее опасных нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.
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Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в условиях переменчивой погоды, обеспечение безопасных условий движения, пресечение...
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