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В Московском районе г. Бреста вручают медали выпускникам
08.06.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 8 июня 2018 года в Московском районе города Бреста состоялось торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам учреждений образования Московского района г.Бреста золотых, серебряных медалей, чествование выпускников – победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, добившихся успехов в общественной жизни.
Мероприятия прошли на территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам и на площади возле здания администрации Московского района г.Бреста.
В мероприятии приняли участие около 400 выпускников, из них 97 награждены золотыми медалями, 5 человек - серебряными медалями. 3 выпускника-победителя заключительного этапа республиканской олимпиады, 8 выпускников, добившихся успехов в общественной жизни, учащиеся, учителя, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, областного совета, представители комитета ветеранов педагогического труда Московской организации ветеранов, родители и конечно, гости.
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Сегодня, 8 июня 2018 года в Московском районе города Бреста состоялось торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам учреждений образования...
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