По требованию органов прокуратуры Брестской области приняты меры по обеспечению безопасности детей

В Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза возросло количество детей, погибших от внешних факторов.



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В ходе проверок органы прокуратуры установили, что отдельные государственные структуры не выполняли в должной мере мероприятия по предупреждению подобных трагедий.

Прокуроры вскрыли факты свободного доступа посторонних лиц на строительные площадки и в подвальные помещения. Выявили нарушения при организации детских квестов, обеспечении безопасности на дворовых территориях и в парках.

По требованию прокуроров в Каменецком, Ивановском, Ивацевичском, Брестском и Столинском районах устранены недостатки при подготовке водных объектов к купальному сезону.

В Брестском и Ивановском районах очищена акватория пляжей. В Жабинковском районе выделен участок для детей, не умеющих плавать. В Кобринском, Ляховичском и Столинском районах установлены предупредительные знаки в местах особого риска при купании.

По требованию прокуратуры подземные инженерные коммуникации в Ивановском, Пружанском, Брестском и Ляховичском районах оснащены люками, чтобы ограничить к ним доступ, исключить случаи травмирования.

После прокурорской проверки в Березовском районе устранены нарушения при эксплуатации надувного детского игрового оборудования.

По результатам проверки органы прокуратуры Брестской области внесли 30 актов надзора с постановкой каждого из них на контроль.