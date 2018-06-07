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По требованию органов прокуратуры Брестской области приняты меры по обеспечению безопасности детей
08.06.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза возросло количество детей, погибших от внешних факторов.
В ходе проверок органы прокуратуры установили, что отдельные государственные структуры не выполняли в должной мере мероприятия по предупреждению подобных трагедий.
Прокуроры вскрыли факты свободного доступа посторонних лиц на строительные площадки и в подвальные помещения. Выявили нарушения при организации детских квестов, обеспечении безопасности на дворовых территориях и в парках.
По требованию прокуроров в Каменецком, Ивановском, Ивацевичском, Брестском и Столинском районах устранены недостатки при подготовке водных объектов к купальному сезону.
В Брестском и Ивановском районах очищена акватория пляжей. В Жабинковском районе выделен участок для детей, не умеющих плавать. В Кобринском, Ляховичском и Столинском районах установлены предупредительные знаки в местах особого риска при купании.
По требованию прокуратуры подземные инженерные коммуникации в Ивановском, Пружанском, Брестском и Ляховичском районах оснащены люками, чтобы ограничить к ним доступ, исключить случаи травмирования.
После прокурорской проверки в Березовском районе устранены нарушения при эксплуатации надувного детского игрового оборудования.
По результатам проверки органы прокуратуры Брестской области внесли 30 актов надзора с постановкой каждого из них на контроль.
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В Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза возросло количество детей, погибших от внешних факторов. В ходе проверок органы...
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