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По требованию органов прокуратуры Брестской области приняты меры по обеспечению безопасности детей

08.06.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза возросло количество детей, погибших от внешних факторов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56247.php

По требованию органов прокуратуры Брестской области приняты меры по обеспечению безопасности детей

В ходе проверок органы прокуратуры установили, что отдельные государственные структуры не выполняли в должной мере мероприятия по предупреждению подобных трагедий. 

Прокуроры вскрыли факты свободного доступа посторонних лиц на строительные площадки и в подвальные помещения. Выявили нарушения при организации детских квестов, обеспечении безопасности на дворовых территориях и в парках. 

По требованию прокуроров в Каменецком, Ивановском, Ивацевичском, Брестском и Столинском районах устранены недостатки при подготовке водных объектов к купальному сезону. 

В Брестском и Ивановском районах очищена акватория пляжей. В Жабинковском районе выделен участок для детей, не умеющих плавать. В Кобринском, Ляховичском и Столинском районах установлены предупредительные знаки в местах особого риска при купании. 

По требованию прокуратуры подземные инженерные коммуникации в Ивановском, Пружанском, Брестском и Ляховичском районах оснащены люками, чтобы ограничить к ним доступ, исключить случаи травмирования. 

После прокурорской проверки в Березовском районе устранены нарушения при эксплуатации надувного детского игрового оборудования. 

По результатам проверки органы прокуратуры Брестской области внесли 30 актов надзора с постановкой каждого из них на контроль.

 
 
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В Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза возросло количество детей, погибших от внешних факторов. В ходе проверок органы...
 
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