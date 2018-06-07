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В Брестской области для сдачи ЦТ выдано 48 тыс. пропусков

08.06.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области для прохождения централизованного тестирования выдано 48 тыс. пропусков. Об этом сообщил сегодня на совещании по вопросам организации контроля за ходом проведения вступительной кампании начальник регионального центра тестирования Владимир Морозов, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56244.php

В Брестской области для сдачи ЦТ выдано 48 тыс. пропусков

Для выполнения тестов зарегистрировалось почти на 6,5 тыс. абитуриентов меньше, чем в прошлом году. Руководитель регионального центра тестирования объясняет это нововведением нынешней вступительной кампании - правом абитуриента использовать сертификат, выданный в 2017 году.

Больше всего желающих сдать тест по русскому языку (10,3 тыс. пропусков) и математике (7,9 тыс.). Третье место среди предпочтений абитуриентов разделили белорусский язык (5,5 тыс.) и биология (5,1 тыс.). Один человек зарегистрировался для сдачи теста по китайскому языку.

Тестирование будет проходить в четырех вузах области - Брестском государственном техническом университете, Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина, Барановичском государственном университете и Полесском государственном университете. В них в общей сложности для сдачи ЦТ обеспечено 12,8 тыс. мест. "Все пункты тестирования готовы к проведению ЦТ", - проинформировал Владимир Морозов.

В регионе созданы областная комиссия и комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в четырех учреждениях высшего и в 22 средних специальных учреждениях образования. К работе в них планируется задействовать более 800 человек из числа сотрудников Комитета государственного контроля области, управления ДФР КГК, работников сферы образования, представителей государственных органов и общественных организаций.

Руководитель областной комиссии, председатель Комитета государственного контроля области Дмитрий Баско отметил, что на протяжении нескольких лет во время вступительной кампании в области существенных нарушений не было зарегистрировано. По имевшим место недостаткам и проблемным вопросам оперативно принимались меры реагирования. "На период проведения вступительной кампании в областной комиссии традиционно будет организована горячая линия. Ситуации бывают разные, а потому всем ответственным нужно быть готовым оперативно реагировать и принимать решения", - сказал Дмитрий Баско.

Принявший участие в совещании помощник Президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех организационных моментов: обеспечения подъездов и парковок у вузов, наличия питьевой воды и расстановки наблюдателей в аудиториях. "Никакой самоуспокоенности здесь быть не может. Все равно вопросы какие-то возникают. Нужно все продумать, чтобы все условия были соблюдены", - отметил он.

В работе совещания принял участие заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.

 
 
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В Брестской области для прохождения централизованного тестирования выдано 48 тыс. пропусков. Об этом сообщил сегодня на совещании по вопросам организации контроля...
 
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Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
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