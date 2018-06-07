На территории Сморгонского района в период с 1 июня по 15 сентября 2018 года проводится специальная программа «Мак». Цель программы - реализация комплекса мероприятий, направленных на уничтожение наркотической сырьевой базы растительного происхождения. К наркотическим средствам растительного происхождения относятся маковая соломка, конопля.

Законодательством Республики Беларусь запрещается выращивать на приусадебных участках наркосодержащие растения. Лица, допустившие произрастание и выращивание наркосодержащих культур, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 16.1 Кодекса об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

За время проведения специальной программы «Мак-2017» было выявлено 28 фактов произрастания наркосодержащих растений на приусадебных участках жителей Сморгони и Сморгонского района. За время проведения специальной программы «Мак-2017» сотрудники Сморгонского РОВД выявили 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

В случае, если посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений либо культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, осуществляется с целью сбыта или изготовления наркотических средств, наступает уголовная ответственность (ст. 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Если вы владеете какой-либо информацией, связанной с незаконным оборотом наркотиков, сообщите об этом сотрудникам Сморгонской ГНиПТЛ по телефонам: 2-24-73, 3-90-94, 102.

Ю. М. ДЕМЕШ, старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сморгонского РОВД.