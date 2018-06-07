ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как повара из Беларуси кормили звездных гостей в Каннах. Репортаж с гастрономического фестиваля

08.06.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На завтраке в мишленовском ресторане пятизвездочного отеля Le Mas Candille в Мужене собрались мэр города Ришар Гали, посол Беларуси во Франции Павел Латушко, ведущий французской «Адской кухни» Филипп Эчбест и представители бизнеса. Ничего удивительно, кроме того, что готовили этот завтрак белорусские шеф-повара. AFISHA.TUT.BY съездила на гастрономический фестиваль «Звезды Мужена» в компании белорусской делегации и рассказывает, чем наши шефы удивляли искушенную французскую публику.


Почетные гости белорусского завтрака

Фестиваль «Звезды Мужена» прошел в 2018 году в 13-й раз. Цель фестиваля — собрать в одном месте лучших шеф-поваров мира для мастер-классов, презентаций, обмена опытом. А также фермеров на отдельных фермерских рынках. И представителей HoReCa-сегмента.

Белорусское меню в пятизвездочном отеле


Вид на гастрономическую деревню во время фестиваля

У дегустационных столов на пляже набережной Круазет в Каннах — очередь. Подходим ближе — не за устрицами или дорогим шампанским — за меню от белорусских шеф-поваров. Представлять страну на фестиваль приехали председатель Гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский, почетный член Гильдии, блогер Татьяна Назарук, шеф-повар ряда ресторанов категории премиум, в том числе пятизвездочных отелей, Вячеслав Горбатов, молодой амбициозный шеф Евгений Карюкин, шеф-повар Bistro de Luxe Олег Коваленко, су-шеф Bistro de Luxe Анна Папруга, а также шеф-повар Дмитрий Садовский и повар Андрей Лазарев. На вечеринке на пляже — 480 человек, по ту сторону столов — белорусская с одной и итальянская делегация — с другой.


Белорусская делегация на фестивале «Звезды Мужена»

В меню гала-ужина:

Треска в цитрусовом маринаде с картофельным кремом и гречневым попкорном;

Форшмак со свекольным кремом, карамелизированным яблоком и землей из черного хлеба;

Утка с кашей из пшена и горошка с ягодным соусом;

Бигос с томленым ягненком и соусом из темного пива;

Щавелевый сорбет с овсяным крамблом и клубникой;

Домашний сыр с клубникой и острыми подсолнечными семечками.

В меню завтрака:

Блины с французским кремом и черной икрой;

Блины с земляничным вареньем и домашним конфитюром;

Пироги: морковный, маковый, медовый и пирожное а-ля картошка.

— Очень интересное сочетание. Всегда приятно, когда в кухне умеют сочетать традиции и современные веяния, — на ходу делится впечатлениями британский шеф-повар, только что отстоявший очередь за треской в маринаде.

Для отечественного ресторанного бизнеса в целом и шеф-поваров в частности это второй фестиваль. В прошлом году белорусы попали в Мужен впервые, но скорее — для ознакомительного визита. В этом году мы часть программы. Беларусь на гастрономической карте точка хоть и новая, но объяснять ее можно было уже не в формате «между Россией и Польшей», а по более тонким ассоциациям — это те ребята, которые давали завтрак в Le Mas Candille. Американская коллега-журналист, правда, долго и по буквам записывала сложные для западного уха фамилии: «Ko-va-len-ko?».


Публичный мастер-класс от шеф-поваров для всех желающих

Непростыми оказались и ингредиенты в нашей кухне. Традиционную белорусскую сметану во Франции пришлось делать на основе сливок и сливочного сыра. Маринованные овощи — вообще новинка для французского гурмана. А угадать щавель в десерте с клубникой не удалось вообще никому. «Это же киви?» — вскидывали брови гости. Потребовались некоторые усилия, чтобы рассказать о том, что это на самом деле.

Для белорусских продуктов в этом году на фестивале в Мужене и вовсе дебют. По традиции фестиваль закупает все необходимые для поваров продукты самостоятельно. Но в этом году белорусы привезли с собой крепкий алкоголь, яблочно-облепиховое пюре, а также земляничное и малиновое варенье, маринованные огурцы, аджику и хрен.


Мастер-класс и дегустация. Стоимость участия — 5 евро

Пять евро — за дегустацию блюда мишленовского повара

Итальянцы с первых лет фестиваля используют его для привлечения внимания к своей продукции. Платишь две тысячи евро за два дня — и арендуешь место на фермерской аллее. Сыры, базилик, нуга, песто, оливковое масло — с пустыми руками не уйдут ни простые зрители, ни специалисты. Арендаторы с удовольствием угощают первых и с особым вниманием общаются со вторыми — здесь зарождаются бизнес-договоренности, которые впоследствии перерастают в многотысячные контракты.

Для гостей участие в фестивале бесплатное. За 5 евро можно побывать на дегустации: один или несколько шефов готовят перед 20−30 зрителями на публичном мастер-классе, после чего каждый может попробовать блюдо в миниатюре. За 20 евро можно принять участие в групповом мастер-классе: приготовить блюдо под чутким руководством именитого шеф-повара. На такие обучающие классы записываются гости от мала до велика: пока дети крутят мясные колбаски, взрослые пинцетом раскладывают рыбу.


Мастер-класс у шеф-повара. Стоимость участия — 20 евро

Фестиваль для Мужена — событие градообразующее. В середине прошлого века в городе на 19 тысяч человек было аж семь мишленовских ресторанов. Сейчас осталось три, но интерес к гастрономии и параллель «Мужен/вкусная еда» продолжают крепнуть. Только на фестиваль в город съезжаются до 30 тысяч гостей. Прошлый год по отношению к предыдущему принес городу рост туристического потока на 128 процентов. И это притом что Мужен находится в самом центре куда более известного туристического треугольника Канны/Ницца/Грас. Выдерживать конкуренцию с которыми небольшому городу, известному до поры до времени лишь как место, где последние 14 лет прожил Пикассо, — то еще испытание.

Впрочем, пока Мужен справляется. Ровно в 12.30 летние террасы и столики кафе и ресторанов по всему городу заполняются местными и туристами: с этого момента и до 14.00 у французов священное время обеда. Во все рестораны в центре — очередь на вход.


Лавка с итальянскими сырами на фермерском рынке фестиваля

— Можно подумать, что так здесь только сегодня. На самом деле в те же Paloma, L’Amandier или Le Mas Candille очередь стоит круглый год, — делятся местные за обедом за соседним столиком. — На Лазурном берегу, конечно, есть сезон — он начинается в июне и заканчивается в конце сентября, но истинный дух этих мест можно прочувствовать только в несезонное время. Или, на худой конец, на стыке сезонов.

— На самом деле «Звезды Мужена» — пусть главное, но не единственное событие в регионе, — делится мэр города Ришар Гали. — Мы проводим пленэры для художников, выставки, фестивали органной музыки. Так что можно сказать, что, пусть мы и ощущаем сезонность, отели и кафе города не пустуют даже зимой.


Мэр города Мужен Ришар Гали — в центре

Создание имиджа Беларуси как гастрономического направления

Глава белорусской делегации, эксперт в области креативного бизнеса консалтинговой компании «Франс Групп» Мария Бунос рассказывает, что к участию Беларуси в таком крупном фестивале шли не один год.

— Это важно для нас по всем направлениям: для поваров — как признание их мастерства международным профессиональным сообществом, для страны — как возможность внести свой вклад в формирование имиджа Беларуси как гастрономической дестинации, для белорусских продуктовых брендов — как знак качества продукта, международный опыт партнерства, открытие новых экспортных рынков.


Лавка с итальянскими продуктами (оливковое масло, базилик, специи) на фермерском рынке фестиваля

Подобное сотрудничество для Беларуси выходит за пределы исключительно фестиваля. В марте этого года шеф-повар ресторана Le Candille со звездой Мишлен Кзавье Бюрель приезжал в Минск, чтобы поработать со столичными шефами на акции «Ужин в стиле прованс». А в 2016 году на базе ресторана гостиницы «Пекин» прошли Дни французской Ривьеры, во время которых шеф ресторана Le Candille проводил обучение и мастер-класс для белорусских коллег. Какие плоды принесет участие в фестивале-2018 — увидим уже совсем скоро.


Сладости ручной работы на фермерском рынке

Ведущий французской «Адской кухни» Филипп Эчбест и мэр Мужена Ришар Гали

Мастер-класс для детей по приготовлению колбасок
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY съездила на гастрономический фестиваль "Звезды Мужена" в компании белорусской делегации и рассказывает, чем наши шефы удивляли искушенную французскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
14 заведений и 25 рублей на двоих. В Минске впервые пройдет Неделя британской кухни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика