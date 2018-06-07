14 заведений и 25 рублей на двоих. В Минске впервые пройдет Неделя британской кухни

С 9 по 15 июня в Минске пройдет Неделя британской кухни. Организаторы уверяют, что в таком масштабе она пройдет впервые и затронет 14 столичных заведений накануне Большого британского фестиваля .

В Посольстве Великобритании заранее составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение этой кухни. Шеф-повара 14 столичных кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов: пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, нежнейший стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог «Кокки-ликки», йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой и т.д. Обещают, что средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.



Пример меню из ресторана «Гамбринус». Фото предоставлено организаторами

Стартует Неделя британской кухни в ближайшие выходные 9−10 июня, когда в семи столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.

Список первых семи заведений Недели британский кухни с 9 по 10 июня: «Буфет» Cafe Netto Don Сoffe’on «Оливье» Beef&Beer «Староместный пивовар» «На пляже» Malt&Hops.



Завтрак в ресторане Malt&Hops. Фото предоставлено организаторами

В понедельник 11 июня меню в каждом заведении расширится до 3−5 британских блюд, а к Неделе присоединятся еще 7 заведений: ресторан «Вестфалия», кафе «Гости», кафе-гриль Netto Cafe, ресторан «Семь комнат», веган-кафе Monkey Food, ресторан-пивоварня «Друзья» и гастро-паб «Гамбринус».

Полный список заведений и меню смотрите тут

А 16 июня Неделя завершится Большим британским фестивалем , который пройдет в Верхнем городе, где все участники откроют свои выездные рестораны. Будут готовить традиционные блюда в формате on-the-go: несколько видов фиш-энд-чипс, английские пироги с мясом, шпинатом или семгой, сочные колбаски, а на десерт - пудинги, муссы и клубника со сливками. К фуд-корту присоединятся заведения Верхнего города, чтобы предложить гостям любимые британцами напитки: английский эль и шотландский виски.

Праздник начнется в 13:00, в масштабе городского фестиваля Великобритания впервые представит сферы, в которых она традиционно GREAT: культуру, бизнес, музыку, образование, спорт, театр и т.д.