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14 заведений и 25 рублей на двоих. В Минске впервые пройдет Неделя британской кухни
С 9 по 15 июня в Минске пройдет Неделя британской кухни. Организаторы уверяют, что в таком масштабе она пройдет впервые и затронет 14 столичных заведений накануне
В Посольстве Великобритании заранее составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение этой кухни. Шеф-повара 14 столичных кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов: пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, нежнейший стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог «Кокки-ликки», йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой и т.д. Обещают, что средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.
Стартует Неделя британской кухни в ближайшие выходные 9−10 июня, когда в семи столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки. В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.
В понедельник 11 июня меню в каждом заведении расширится до 3−5 британских блюд, а к Неделе присоединятся еще 7 заведений: ресторан «Вестфалия», кафе «Гости», кафе-гриль Netto Cafe, ресторан «Семь комнат», веган-кафе Monkey Food, ресторан-пивоварня «Друзья» и гастро-паб «Гамбринус».
А 16 июня Неделя завершится
Праздник начнется в 13:00, в масштабе городского фестиваля Великобритания впервые представит сферы, в которых она традиционно GREAT: культуру, бизнес, музыку, образование, спорт, театр и т.д.
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С 9 по 15 июня прогулка по кафе и барам Минска впервые превратится в увлекательный гастро-тур по Великобритании.
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