Власти Австрии закрывают сразу семь мечетей

Таков итог масштабной проверки.



Она началась после того, как в апреле этого года в одном из мусульманских храмов провели утренник с детьми в форме солдат Первой мировой войны.

Канцлер Себастьян Курц заявил, что в Австрии поддерживается свобода религий, однако в этом случае речь идёт о радикализме. Проверка коснулась и имамов – это те, кто заведует мечетями. Выяснилось, что около 40 человек получали зарубежное финансирование. Это запрещено законом. Теперь имамов готовят к депортации.