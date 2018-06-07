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Немецкий болельщик ЧМ-2018 по футболу на тракторе добрался до Беларуси

08.06.2018 16:03 — Разное | ОНТ  
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Своё путешествие Губерт Вирт начал ещё несколько недель назад. Теперь добрался до Беларуси.

Едет немец с компанией – с ним верный друг собака Гекс. А в прицепе, стилизованном под бочку, мини-отель – спальное место и кухня. Проезжает трактор, который выпущен в 1936 году, всего сто километров в день, но Губерт никуда не торопится – он наслаждается самим процессом поездки.

Губерт Вирт, путешественник: «Трактор двигается со скоростью всего 20 км/ч – это очень медленно, поэтому я могу знакомиться с людьми. Они прекрасны – всегда машут мне. Со многими я общаюсь – это очень важно для моего путешествия. А ещё я успеваю рассмотреть все пейзажи – по пути столько невероятных красот!».

Отметил Губерт и красоты Беларуси: ему особенно нравится чистота нашей страны.Конечный пункт путешествия болельщика – Москва. Туда он хочет добраться 17 июня, когда футбольный матч сыграют Германия и Мексика. А по пути назад колоритный немец посетит Петербург и заедет в Финляндию.

 
 
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Своё путешествие Губерт Вирт начал ещё несколько недель назад. Теперь добрался до Беларуси.
 
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