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Главный конкурент пиццерии — компьютер. Аркадий Цукер о нестандартном мышлении в бизнесе

08.06.2018 16:06 — Разное | ProBusiness  
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Главный конкурент пиццерии — компьютер. Аркадий Цукер о нестандартном мышлении в бизнесе
Фото: Александр Глебов, probusiness.io

В бизнесе мы часто действуем по шаблонам. Это нормально, но это же часто мешает найти свежие решения, выходы из, казалось бы, тупиковой ситуации. Что происходит, когда получается отбросить стереотипы, поработать со своим мышлением? Вот интересный кейс, которым поделился известный консультант и бизнес-тренер Аркадий Цукер во время эксклюзивного тренинга «Алгоритмы бизнес-мышления».

Речь идет об одной из российских пиццерий, которая столкнулась с падением продаж. Смотрите.

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Организатором события выступил «Про бизнес», генеральным партнером — компания «А-100 Девелопмент» — один из наиболее известных девелоперов жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси, в число ведущих проектов которого входят жилые районы «Пирс», «Новая Боровая», «Зеленый Бор».

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В бизнесе мы часто действуем по шаблонам. Это нормально, но это же часто мешает найти свежие решения, выходы из, казалось бы, тупиковой ситуации. Что происходит,...
 
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