Главный конкурент пиццерии — компьютер. Аркадий Цукер о нестандартном мышлении в бизнесе

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В бизнесе мы часто действуем по шаблонам. Это нормально, но это же часто мешает найти свежие решения, выходы из, казалось бы, тупиковой ситуации. Что происходит, когда получается отбросить стереотипы, поработать со своим мышлением? Вот интересный кейс, которым поделился известный консультант и бизнес-тренер Аркадий Цукер во время эксклюзивного тренинга «Алгоритмы бизнес-мышления».

Речь идет об одной из российских пиццерий, которая столкнулась с падением продаж. Смотрите.

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