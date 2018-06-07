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В Беларусь приедут волонтёры, чтобы пройти обучение по подготовке к чрезвычайным ситуациям

08.06.2018 16:26 — Разное | ОНТ  
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До учений осталось меньше месяца.Перед участниками поставят множество задач.

Условный сценарий включает в себя крушение поезда, тушение пожаров и организацию лагеря для беженцев. Мастер классы проведут сотрудники МЧС, Красного Креста и иностранные специалисты. В конце обучения волонтёрам придётся на практике применить все полученные знания.

Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Общества Красного Креста: «Седьмая школа стала уже доброй традицией, когда Беларусь становится главной площадкой для организации Красного Креста и Красного Полумесяца Ближнего Востока. Для того, чтобы обменяться опытом тех волонтёров и сотрудников, которые работают в чрезвычайных ситуациях. Мы сможем увидеть вживую, как выглядят такие лагеря как в Ливане, которые находятся в Турции, как они функционируют».

Полученные навыки добровольцы смогут уже в ближайшее время отработать в составе боевых расчётов МЧС, такое мнение сегодня на встрече с министром информации Беларуси высказали представители Красного Креста. Такой опыт успешно реализуется во многих европейских странах, где пожарными-спасателями являются волонтёры.

 
 
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До учений осталось меньше месяца. Перед участниками поставят множество задач.
 
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