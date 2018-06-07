Шестьдесят человек эвакуировали в Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки

Бесхозный рюкзак и женская сумка стали причиной эвакуации почти 60 человек из здания автовокзала в Гомеле, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Утром 8 июня в милицию поступил звонок, что на автовокзале в Гомеле обнаружен подозрительный рюкзак. Через десять минут очевидцы сообщили, что на перроне находится ещё и женская сумка. Была проведена эвакуация около 60 человек, включая рабочий персонал вокзала.

Как выяснилось позднее, рюкзак принадлежал семье из Добрушского района, которая утром вернулась из путешествия. Они торопились на маршрутку и оставили рюкзак на вокзале.

Владелицей сумки оказалась дачница, которая направлялась в Ветковский район. Когда подали автобус, женщина взяла свою тележку, оставив дамскую сумочку на перроне.

О сумке дачница вспомнила, когда автобус уже уехал за несколько километров от вокзала. За забытыми вещами женщине пришлось вернуться на автостанцию.