Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

Сегодня Президент Беларуси с рабочим визитом направился в Китай. Из Национального аэропорта Минск самолёт взял курс на китайский город Циндао.



Он расположен на полуострове Шаньдун и является важнейшим портом и промышленным центром страны. На саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси по развитию организации, реализации новых направлений взаимодействия между странами ШОС, укреплению безопасности в Евразийском регионе. Также наш Президент проведёт двусторонние встречи. В частности, с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание – укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.