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Белорусы с начала года продали валюты больше, чем купили
08.06.2018 16:02 — Разное | Ежедневник
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фото: belta.by
По итогам пяти месяцев 2018 года в Беларуси сохранилась тенденция чистой продажи населением иностранной валюты, свидетельствуют данные Национального банка.
За январь-май 2018 года население продало банкам наличной инвалюты 3,71 млрд долларов в эквиваленте, а купило 3,05 млрд долларов.
Таким образом, чистая продажа валюты физическими лицами с начала года составила 658 млн долларов.
Субъекты хозяйствования - резиденты, согласно данным Нацбанка, продали на белорусском рынке иностранной валюты на 8 млрд долларов, а приобрели 8,42 млрд.Нерезиденты за пять месяцев с начала года продали в Беларуси инвалюты на 240,6 млн, а купили 48,7 млн долларов.
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По итогам пяти месяцев 2018 года в Беларуси сохранилась тенденция чистой продажи населением иностранной валюты, свидетельствуют данные Национального банка.
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