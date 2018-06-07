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По итогам пяти месяцев 2018 года в Беларуси сохранилась тенденция чистой продажи населением иностранной валюты, свидетельствуют данные Национального банка.

За январь-май 2018 года население продало банкам наличной инвалюты 3,71 млрд долларов в эквиваленте, а купило 3,05 млрд долларов.

Таким образом, чистая продажа валюты физическими лицами с начала года составила 658 млн долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты, согласно данным Нацбанка, продали на белорусском рынке иностранной валюты на 8 млрд долларов, а приобрели 8,42 млрд.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы с начала года продали валюты больше, чем купили По итогам пяти месяцев 2018 года в Беларуси сохранилась тенденция чистой продажи населением иностранной валюты, свидетельствуют данные Национального банка.

Нерезиденты за пять месяцев с начала года продали в Беларуси инвалюты на 240,6 млн, а купили 48,7 млн долларов.