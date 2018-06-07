«Таблетку от старости» создали в Австрии

Австрийские учёные из университета Нового Южного Уэльса представили уникальный препарат, позволяющий восстанавливать структуру ДНК.

Как считают учёные, им удалось создать «таблетку от старости». Сообщается, что лекарство создано на основе метаболита НАД+ и уже апробировано на подопытных мышах.

Установлено, что препарат не только восстанавливает поврежденные участки ДНК, но и позволяет защитить организм от вредного радиоактивного воздействия.