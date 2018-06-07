ЧМ-2018: испанские футболисты не захотели общаться с фанатами

Испанцы уже в России. Участники чемпионата мира продолжают прибывать к месту проведения «мундиаля». Ночью в аэропорту Краснодара сотни болельщиков встречали испанскую команду.

Но звезды мирового футбола не были настроены общаться, отказали в фото и автографах – быстро отправились на базу. Сегодня у них тренировка, а уже завтра последний перед стартом чемпионата контрольный матч – с Тунисом.

В Саранск прилетели футболисты из Панамы – это их дебютный чемпионат мира. Завтра в Россию прибудут сборные Португалии, Саудовской Аравии и Исландии.