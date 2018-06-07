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Александр Лукашенко провёл совещание с руководством Житковичского района и его отдельных предприятий
Александр Лукашенко провёл совещание с руководством Житковичского района и его отдельных предприятий. Это было нестандартное совещание. Президент уже во вступительном слове чётко обозначает, зачем собрал руководящий актив района.
У губернаторов есть плохая привычка – топтаться на месте вокруг областных центров, забывая остальные города, говорит Александр Лукашенко. И тут же переходит к конкретике – местные жители жалуются, что отдать корову на забой – целый квест с кипой ненужных бумаг. Ответ держит глава района.
Район, по словам председателя, неплохой – всего два хозяйства убыточные.Проблема лишь с кадрами: вакансий – больше 120, а людей на бирже труда вдвое меньше. Да и с заработком не всё в порядке: средняя зарплата по району – 670 рублей. Конечно, это мало, но власти обещают и получку людям подтянуть, и помочь построить жильё. Ну, хоть цены не растут, это хорошо, говорит Александр Лукашенко. Президент предлагает активнее развивать производство молока, которое готовы забрать на Туровском комбинате.
Ещё говорили и о ремонте техники, и о развитии торфяной отрасли. Президент требует дисциплины. А ещё – технологий и конкуренции. И за всё это отвечать должен не губернатор.
Затем перешли к обсуждению соседнего Петриковского района. Там, в общем-то, тоже всё неплохо. Но ложка дёгтя нашлась. В районе возводят новый горно-обогатительный комбинат, но юридически компания находится в Солигорске. Там собирается и налоги платить. Против этого –петриковский глава и Глава страны.
Горно-обогатительный комплекс на Петриковском месторождении – проект «Беларуськалия». Новый комбинат стоимостью полтора миллиарда долларов будет производить полтора миллиона тонн хлористого калия в год. Прогнозные запасы – свыше двух миллиардов тонн.
Кстати, глава Петриковского райисполкома раньше работал в Житковичах. Потому Александр Навныко предлагает создать схожую схему: Туровский комбинат – валообразующий у соседей, горно-обогатительный комбинат может стать главным для экономики Петриковского района.
Президент не против, но, выслушав руководителей районов, неожиданно просит губернатора оценить их работу. Владимир Дворник подчинённых хвалит, вопросов у руководителей местных предприятий тоже нет – Александр Лукашенко подытоживает: нельзя снижать планку требований к самим себе. И мешать работать другим людям.
К такому формату совещаний – без утомительных докладов, только конкретика – чиновники и журналисты уже привыкли. Александр Лукашенко вникает даже в детали работы местных властей. Поэтому, когда Президент решил скорректировать график и своими глазами увидеть развитие города, опытные люди из группы сопровождения Главы государства не удивились.
И буквально в самом начале этой мини-экскурсии по Житковичам – остановка общественного транспорта. Суббота-то сегодня рабочая, но в разгар дня здесь автобуса ждут пенсионеры. Увидеть Президента не ожидали, но не растерялись.
Александр Лукашенко похвалил местные власти за то, как в порядок привели школу, поинтересовался, как много ребят играют в футбол на красавце-стадионе и направился в «Житковичский райагротехсервис». Здания эти ещё недавно были в запустении. Но сейчас здесь и технику ремонтируют, и любую деталь под нужды аграриев готовы выточить.
Кажется, Президент доволен. Не обманчиво ли впечатление? – спрашиваем у главы Житковичского района.
Но расслабляться не стоит ни Виктору Атливанову, ни председателям других исполкомов. Требовать порядка Президент будет не только на Полесье.
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Александр Лукашенко провёл совещание с руководством Житковичского района и его отдельных предприятий
Александр Лукашенко провёл совещание с руководством Житковичского района и его отдельных предприятий.Это было нестандартное совещание. Президент уже во...
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