К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! Информация Жлобинавтотранса

К сведению пассажиров!

В связи

с закрытием

железнодорожного переезда

на ремонт

по улице Козлова





11 июня 2018г.

(понедельник)

с 9-00 до 16-00,

движение автобусов по городским маршрутам

№ 3, 4, 10, 22

будет осуществляться с объездом по улицам Фоканова – Полевая - Ковалева

Справки по тел. 78999

Филиал «Жлобинавтотранс»

ОАО «Гомельоблавтотранс»

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