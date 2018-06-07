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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! Информация Жлобинавтотранса
08.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
К сведению пассажиров!
В связи
с закрытием
железнодорожного переезда
на ремонт
по улице Козлова
11 июня 2018г.
(понедельник)
с 9-00 до 16-00,
движение автобусов по городским маршрутам
№ 3, 4, 10, 22
будет осуществляться с объездом по улицам Фоканова – Полевая - Ковалева
Справки по тел. 78999
Филиал «Жлобинавтотранс»
ОАО «Гомельоблавтотранс»
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К сведению пассажиров! В связи с закрытием железнодорожного переезда на ремонт по улице Козлова 11 июня 2018г. (понедельник) с 9-00 до 16-00, движение...
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