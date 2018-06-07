Белый медведь наелся шоколада и застрял в окне отеля в Норвегии (видео)

На норвежском Шпицбергене проголодавшийся полярный медведь пробрался в отель и подкрепился найденным в номере шоколадом, после чего не смог выбраться наружу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медведя обнаружил владелец отеля. К тому времени, как спасательная служба с вертолетом прибыла на место, зверь съел найденные в номере сладости и разбил несколько бутылок вина. Услышав шум приближающегося вертолета, он запаниковал и попытался бежать через небольшое окно, но застрял.

Только спустя некоторое время испуганный медведь пролез в отверстие и убежал в сторону океана. Шпицберген - крупный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане. На нем проживает чуть больше 2 тыс. человек и порядка 3 тыс. полярных медведей.

Источник: БЕЛТА

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