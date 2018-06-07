В Бресте с девятого этажа выбросилась 16-летняя школьница

В Бресте с крыши девятого этажа жилого дома выбросилась 16-летняя школьница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иваню

Несчастный случай произошел вечером 7 июня. Около 21.30 у многоэтажки по улице Пионерской прохожие обнаружили труп девушки 2001 года рождения. Погибшая проживала в другом микрорайоне города и росла в благополучной семье. Девушка оканчивала школу и 9 июня должна была сдавать последний экзамен. Предсмертной записки она не оставила. Брестский межрайонный отдел СК по факту происшествия проводит проверку.

Источник: БЕЛТА

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