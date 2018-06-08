В Хотимске милиционеры нашли потерявшуюся пенсионерку

1 июня в оперативно-дежурную службу Хотимского РОВД поступило заявление от местной жительницы Светланы Бутеец о том, что ее престарелая мать, Александра Бутеец, 1943 г.р., утром 31 мая ушла из своего дома в неизвестном направлении, и ее местонахождение до сих пор не известно.

На основании заявления было собрано оперативное совещание. Буквально сразу же после этого начались активные поиски. Поисковые мероприятия возглавил молодой лейтенант милиции Максим Беспалов, старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД.

В ходе проведения поисковых мероприятий с 1.06 по 4.06 были задействованы 22 милиционера из личного состава Хотимского РОВД. Проводилось обследование лесных массивов Хотимского района и близлежащих деревень.

— Помимо территориального обследования, — рассказывает Максим Беспалов, — много сил уделили работе по ориентированию местного населения. В поисках важна любая помощь, и часто бдительные граждане нам в этом помогают. Так вышло в этот раз. Утром 4 июня в ОДС поступило сообщение, что пожилая неизвестная гражданка была замечена возле а/г Липовка Хотимского района. Сотрудники РОВД незамедлительно выехали по указанному адресу. В итоге неизвестная гражданка и оказалась нашей «потеряшкой». После осмотра медиками Александра Яковлевна была передана родственникам.

P.S. Подобный «марш-бросок» у пенсионерки далеко не первый. Несколько месяцев назад старушка ускользнула из дома, и «поймать» ее удалось лишь за д. Молуновка. Для пожилой 75-летней «путешественницы» это расстояние отнюдь не маленькое.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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