Победители поэтического конкурса получили подарки от РО ОО «Белорусский фонд мира»
Эту истину знают все, но особо те люди, которым довелось пережить трагедии военных лихолетий.
Неудивительно, что пережитые эмоции часто рождают рифму: стихи, или полные радости и гордости, или же печали и тоски.
Несмотря на то, что современные дети Беларуси не знают тягот военных лет, они ценят мирное небо над нашей Синеокой страной. В текущем году по инициативе общественного объединения “Белорусский фонд мира” в республике был инициирован поэтический конкурс “Счастье – жить в мирной стране!” Свои силы попробовали в нем и ребята Хотимского района.
Победителями районного этапа стали учащиеся СШ №1: Сергей Громов (педагог Лариса Кривонос) и Анастасия Леванович (педагог Светлана Космачева). Ребята уже на каникулах были приглашены в школу, чтобы получить памятные подарки от РО ОО “Белорусский фонд мира”.
— Желаю вам мирного неба, пусть сбудутся все ваши мечты, — пожелала победителям Елена Бороденко, председатель районной организации “БФМ”.
Примечательно, что Анастасия в текущем году выпускница и, казалось бы, у одиннадцатиклассницы достаточно забот и нет времени на написание стихов, но нужно знать Настю – она находит время и для учебы, и для спорта, и для творчества.
А творчество Сергея было высоко оценено и на областном этапе. Он вошел в число 10 победителей Приднепровского края и его работа направлена на республиканский этап конкурса.
Мир — это главное богатство, которое надо неустанно беречь. Мы знаем через что пришлось пройти белорусскому народу, чтобы отстоять свою независимость и свободное развитие, и теперь Беларусь стремится поддерживать мир и безопасность, помогая в этом и другим странам, зачастую, становясь площадкой для мирных международных переговоров. Приятно, что наши дети, видя это, ценят мирное небо над головой. Важно, что они имеют возможность свободно самовыражаться и творить. Такие конкурсы позволяют воспитывать патриотизм и чувство гордости за свой народ, — отметила в общении с журналистом Елена Николаевна.
Янина МАВИЧ