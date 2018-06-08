Баня в а/г Березки, как образец сохранения традиций наших предков

Заканчивалась рабочая поездка по сенокосам ОАО «Октябрь-Березки», от пыли по щиколотку на полевых дорогах было не спрятаться, не скрыться. Она с упорством, достойной лучшего применения, проникает, в, казалось бы, даже закрытое пространство салона автомобиля. Выскакиваем на асфальтированную улицу в а/г Березки, практически прямо… к бане, о коей в тот момент подумалось.

Баня небольших размеров, внешняя стена украшена разноцветными кругляшами, рядом столик и скамейки для отдыха, экспозиция из чугунов и тазов, улей для пчел, цветы. Такая, с позволения сказать, агробаня, только вот трубы что-то не видно.

Через дорогу ухоженный дом хозяев – Татьяны Ивановой и Александра Лагонского, ветврача и механизатора местного сельхозпредприятия. После нескольких сделанных снимков подходит и Татьяна Ивановна, заинтригованная моим интересом к их детищу, с которым и знакомит.

Всем нам знакома традиционная «белая» баня, но многие ли знают об ее полной противоположности – черной? Наверняка многие удивятся и спросят: что это такое? Под оригинальным названием прячется аутентичная русская парная с вековой традицией.

Лично мне вспоминается такая черная баня, которая была в нашей деревне в 60-е годы прошлого столетия, где мылась большая часть населения. Все дело в том, что такое помещение топится печью-каменкой, которая не имеет дымохода, выводящего дым и копать наружу. Поэтому при топке вся сажа оседает на потолке и стенах, делая их черными. Отсюда и пошло это название.

Возле черной бани Ивановой-Лагонского не проводятся обряды или другие старинные мероприятия. Это место встречи друзей, коллег по работе.

Вы, наверное, заметили, что многие современные агроусадьбы оформляются под старинушку. Наблюдается тенденция возрождения исконно славянских традиций.

Для информации: как известно, Финляндия в банном деле «впереди планеты всей», количество бань на душу населения здесь самая высокая в мире (одна баня на трех жителей).

Так вот, в Финляндии, самой элитной и пользующейся самой большой популярностью является дымная баня, т.е. баня по-черному! Количество этих бань у них из года в год неуклонно растет.

На первый взгляд, это — парадокс. Но только на первый. Финскими учеными проведены серьезные исследования влияния на организм человека различных типов бань. И оказалось, что наибольший оздоровительный эффект дает именно баня по-черному!

Оказывается, что дым при топке бани по-черному, проникая во все мельчайшие трещинки строения, убивает гнилостные бактерии, плесень и другие болезнетворные микроорганизмы.

Сажа, которая осаждается на стенах и потолке, является сильнейшим адсорбентом, стерилизующим атмосферу бани.

Дёготь, который выделяется при топке дров (особенно березовых), обладает ярко выраженным антисептическим, противомикробным, антипаразитным действием и оказывает целебное действие на кожу, на дыхательные пути, на организм в целом.

Май месяц – это время цветоводов, и оно продолжается до поздней осени. В а/г Березки много домов, которые своим убранством привлекают внимание. Но есть в этом многообразии, на мой взгляд, одна особенность: въезжая через «северные ворота» по улице Маркова хочешь-не хочешь, а обращаешь взор на дом и придомовую территорию Валентины Полиненко, учителя Березковской средней школы.

Почти два года назад по этому поводу я писал: «Умение сочетать цвета, грамотная подборка посадочного материала, изобретательность – вкупе все это определяется особым чутьем и способностью из обычного создать настоящий шедевр». То впечатление остается в силе и сегодня.

В очередной раз убеждаешься, что в глубинке живут люди с золотыми руками и оригинальным вкусом.



Александр Лейчинский.

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