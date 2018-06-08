Подворье Василевских — пример отношения к земле

Не встречал в жизни ни одного человека, кто бы сказал, что его устраивает жить в грязи, среди отбросов и бурьяна. А вот равнодушных к своему дому, двору — сколько угодно. В связи с работой много где доводится бывать, поневоле замечаешь и неухоженные подворья, и чистые, но без так называемой «изюминки», и такие, от которых дух захватывает.

Наш дом — это наша крепость. Именно там мы проводим большую часть времени. Но, мы созданы так, что место, в котором мы живем, должно быть красивым. Человек любит уют, теплоту, красоту и оригинальность.

Вот так интересно и со вкусом оформлен придомовой участок Николая и Светланы Василевских по переулку Парковому.

Дмитрий ЛАМЕКИН.

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