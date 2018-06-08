Во время каникул школьникам Хотимщины предлагается заниматься в кружках и спортивных секциях

Школьные каникулы необходимы для изменения физиологического состояния ребенка, разгрузки его жизнедеятельности, перерыва от каждодневных обязанностей и просто отдыха безо всяких забот. Вместе с тем важно, как в этот период будет организован досуг ребёнка, ведь всем известно, что скучен день до вечера — коли делать нечего. Кстати, древнеславянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», что буквально означает возможность что-то совершить, включиться в какую-либо деятельность.Педагогические коллективы учреждений образования района давно проработали мероприятия, которыми могут занять на протяжение всего лета ребятню. Так, в школах и УПК планируется работа клубов по интересам, спортивных секций, в том числе в вечернее время. Лидером в этом плане является Беседовичский УПК, где будет работать целых 9 клубов по интересам, среди них 3 спортивных, а также ориентированные на пропаганду здорового образа жизни, правового, экологического просвещения, изготовление поделок и популярный у детей «Компьютерные игры». В Березковской СШ, Великолиповском и Тростинском УПК клубы будут работать на протяжение июня, во всех остальных занятость рассчитана с июня по август. Начало работы не ранее 10 часов утра, что позволяет школьникам подольше поспать в свой законный «отпуск». В вечернее время спортивные залы и площадки будут открыты лишь в Беседовичах и Тростино.

В Великолиповском УПК для детей предлагают новые формы творчества, такие как квиллинг и дудлинг, а в целом же, занятия по рукоделию и рисованию предусмотрены у всех.

Как сообщила директор физкультурно-спортивного клуба Екатерина Туболева, в июне-июле на территории городского стадиона будет работать секция футбола для детей. Посещать её можно: в понедельник, среду, пятницу, с 9.00 до 11.30, во вторник и четверг, с 18.30 до 20.00 и в субботу – с 10.00 до 11.30.

В июне на базе Забелышинской СШ будет работать секция мини-футбола в понедельник, среду и пятницу с 17.50 до 19.20, а после указанного времени поиграть в мини-футбол смогут и взрослые.

Также на базе учреждения работает объединение по интересам районного центра творчества детей и молодёжи «Спортивные игры», с детьми 8-10 лет.

Хочется надеяться, что ребята с удовольствием будут посещать летом стены своих учебных заведений и спортивные площадки. Ведь, согласитесь, куда приятней приходить в школу, не боясь плохих оценок и не волнуясь за невыполненное домашнее задание. Можно пообщаться, смастерить интересную поделку, просто поиграть в игры, к слову, не только в компьютерные, но и в народные, некогда популярные в детстве у нас — взрослых.

Елена Боровикова

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