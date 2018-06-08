В Хотимском РОВД прошел День открытых дверей

На текущей неделе свои двери для учащихся СШ №2 распахнул Хотимский РОВД. Проведение Дня открытых дверей стало уже доброй традицией, ведь это не только воспитательное мероприятие, но и профориентационное. После небольшой ознакомительной экскурсии по райотделу гостей пригласили в актовый зал.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель начальника Хотимского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Малюга, который рассказал об особенностях поступления, преимуществе обучения в Академии МВД и Могилевском институте МВД, а также о дальнейших перспективах после окончания данных учебных заведений.

Ребятам всегда интереснее услышать об учебе и жизни от самих курсантов. Поэтому для абитуриентов выступил выпускник 2017 года, а ныне оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Олег Манжола. Он поделился с ребятами подробностями условий проживания, обучения, режиме дня.

Помимо этого Марина Протасова, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ОВД, напомнила ребятам об особенностях поведения в период летних каникул.

Также для гостей продемонстрировали видеофильм о буднях курсантов и организовали выставку специальных средств и вооружения сотрудников милиции.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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