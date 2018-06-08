В Хотимском РОВД прошел День открытых дверей

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На текущей неделе свои двери для учащихся СШ №2 распахнул Хотимский РОВД. Проведение Дня открытых дверей стало уже доброй традицией, ведь это не только воспитательное мероприятие, но и профориентационное. После небольшой ознакомительной экскурсии по райотделу гостей пригласили в актовый зал.
С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель начальника Хотимского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Малюга, который рассказал об особенностях поступления, преимуществе обучения в Академии МВД и Могилевском институте МВД, а также о дальнейших перспективах после окончания данных учебных заведений.
Ребятам всегда интереснее услышать об учебе и жизни от самих курсантов. Поэтому для абитуриентов выступил выпускник 2017 года, а ныне оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Олег Манжола. Он поделился с ребятами подробностями условий проживания, обучения, режиме дня.
Помимо этого Марина Протасова, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ОВД, напомнила ребятам об особенностях поведения в период летних каникул.
Также для гостей продемонстрировали видеофильм о буднях курсантов и организовали выставку специальных средств и вооружения сотрудников милиции.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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В Хотимском РОВД прошел День открытых дверейВ Хотимском РОВД прошел День открытых дверейВ Хотимском РОВД прошел День открытых дверейВ Хотимском РОВД прошел День открытых дверейВ Хотимском РОВД прошел День открытых дверей (Пока оценок нет)
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