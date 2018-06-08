Заготовка кормов продолжается в ОАО «Липовка»

Антикризисный управляющий ОАО «Липовка» Николай Кокотов не делает секрета из того, что травы в этом году похуже, но зеленый конвейер, благодаря кооперации с соседним хозяйством, работает слаженно:

— Под косовицу отведено 720 гектаров, в том числе 403 гектара бобово-злаковых, скошено 33% (на 7 июня, авт.). Вместе с кукурузой, рассчитываем заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Люди, как свои, так и привлеченные из ОАО «Батаево», не подводят.

А иначе и быть не должно. В свое время, когда Николай Иванович возглавлял соседнее хозяйство, их кадры хорошо знает, и они его. Как сказал индивидуальный предприниматель Павел Прокопенко, он уже здесь шестой сезон на своем автомобиле КАМАЗ оказывает помощь на заготовке травяных кормов. За рулем подъехавшего к сенажной траншее МАЗа вижу уроженца Липовки Владимира Бубнова, сейчас трудится в ПМК-276.

Хорошо сидеть на возе и песни петь, когда у тебя есть корма. Эту простую истину хорошо усвоили в сельхозпредприятии. Животноводы молочно-товарного комплекса еще помнят, как несколько лет назад в конце зимовки кормили скот соломой сомнительного качества, привезенной из того же ОАО «Батаево». А этой весной уже они подставили плечо соседям. И сами достойно завершили зимне-стойловый период. За первый квартал по сравнению с прошлогодним добавили 104 тонны молока. В апреле стало труднее с комбикормом, прибавка получилась скромнее – 4%.

Александр Брындиков на погрузчике слой за слоем наращивает гребень сенажной массы, чтобы на ночь закрыть заготовленный корм пленкой, работники полеводческой бригады готовят соломенную подстилку, процессом управляет бригадир Антонина Сливка. Очередной рейс делает Игорь Павлютин, к нему и подсаживаюсь в кабину, чтобы проехать на поле и с высоты лицезреть уборочный процесс. А сделать это достаточно сложно. Как потом рассказал Евгений Литвяков, который занят на косьбе клевера, с начала загонки и до конца будет более двух километров, поэтому картина происходящего складывается постепенно. Звено, в которое вместе с ним также с косилкой КДН-2.1, входят Сергей Балыко и Сергей Негожев с граблями, работает на одном участке, на другом с косилкой «Крона» – Александр Павлютин, следом формирует валки Александр Баланденко.

На заготовке задействовано два кормоуборочных комбайна: Владимир Зайцев подбирает и измельчает провяленную массу, этим же занимается и Дмитрий Шанченко. Получаемый корм соответствует необходимым параметрам по влажности и температуре, что и подтвердила ветврач-биохимик райветстанции Ольга Рядченко.

Кормят участников заготовки кормов два раза. Обед и ужин для механизаторов доставляется прямо в поле и на сенажную траншею. Они работают весь световой день, а на трамбовке даже ночью.



Александр Лейчинский.

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