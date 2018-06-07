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Проект: Я худею с «Бункером». Как во время похудения ухаживать за кожей

08.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Проект: Я&nbsp;худею с&nbsp;&laquo;Бункером&raquo;. Как во&nbsp;время похудения ухаживать за&nbsp;кожей
Как изменились объёмы с 16 февраля по 1 июня Фото: Ольга Глазунова
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С начала проекта прошло три с половиной месяца. За это время мне удалось похудеть на 17,2 кг. Результат должен был радовать, но возникли проблемы.

С какими проблемами столкнулась

Какое-то время перестала пить рыбий жир, потому что он закончился, а новый забывала купить. Потом поняла, что зря. Недельный перерыв — и организм отреагировал: на расчёске стало оставаться больше волос, хотя я не скажу, что скудно питаюсь. Когда возобновила приём рыбьего жира, ситуация с волосами сразу улучшилась.

За последний месяц иногда сталкивалась с запорами. Это связано с тем, что в рационе было много белковой пищи. В таких случаях выручал препарат «Фитомуцил». Это всего лишь шелуха семян подорожника и плоды сливы домашней — никакой химии.

Ещё одна проблема худеющих — обвисшая кожа. Лишний вес уходит, а кожа не успевает так быстро подтягиваться. Из-за этого вид собственного тела, пусть и похудевшего, вгоняет в депрессию.

Что делать с обвисшей кожей

Мирослава Бузова, врач-диетолог проекта RE: ФОРМА2.0:

«В погоне за стройной фигурой люди забывают о том, что в процессе похудения кожа теряет былую упругость и эластичность. В домашних условиях можно и нужно проводить процедуры, которые помогут улучшить состояние и тонус кожи после потери лишних килограммов.

Контрастный душ. Попеременное воздействие холодных и горячих струй воды улучшает тонус сосудов, повышает упругость кожи и стимулирует кровообращение. Принимайте такой душ каждый день и уже через месяц увидите результат.

Обёртывания. Эта процедура незаменима в случае обвисания кожи. На проб­лемную зону нанести любое антицеллюлитное средство, после чего обернуться пищевой плёнкой и накрыться тёп­лым одеялом примерно на 1 час. Активные компоненты в это время улучшают кровообращение, ускоряют обменные процессы, нормализуют лимфоток.

Существуют готовые смеси для обёртывания с морскими водорослями и глиной, но их несложно будет приготовить самим. Все компоненты можно приобрести в аптеках.
Для лучшего эффекта можно добавить мёд, горчицу или красный жгучий перец.

Скрабирование. Скраб отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса с поверхности кожи, улучшая процесс регенерации. В качестве скраба можно использовать готовые косметические средства. А можно приготовить скраб самостоятельно: смешать молотый натуральный кофе (или сахар) с мёдом или гелем для душа.

Самомассаж. Щипковый массаж в области живота хорошо подтягивает кожу и делает её более упругой. Массажировать проблемные участки можно с помощью массажёров или жёсткой мочалки во время купания. Чтобы достичь эффекта, важно, чтобы массаж был регулярным.

После любой из вышеперечисленных процедур кожа нуждается в увлажнении. Для этого лучше использовать натуральные масла либо качественное косметическое средство для тонизации и упругости. Хорошо подтягивают кожу масла — все цитрусовые, из зародышей пшеницы, из виноградных косточек, ши, нероли, гвоздика, аргановое, розового дерева".

Массаж поможет похудеть и подтянуть кожу

В тренажёрном зале «Бункер» есть возможность сбросить лишние килограммы и подтянуть обвисшую кожу с помощью вакуумно-роликового массажа B-flexy.

Фото: Pixabay.com
Яна Долбик, сотрудница тренажёрного зала «Бункер»:

«Процедура разбивает жировую прослойку, разглаживает целлюлит, повышает тургор кожи. Вследствие этого моделируется фигура, рельеф становится чётким и подтянутым.

Желательно пройти курс массажа из 10 процедур. Уже после пятой будут видны результаты, но ещё пять процедур нужны для того, чтобы закрепить результат.

До и после сеанса нельзя есть в течение двух часов. И необходимо выпивать по стакану воды до и после процедуры. В течение курса надо пить не менее 2 литров воды в день.

Для ещё большего эффекта B-flexy можно совмещать с кардиотренировкой в течение 30−50 минут. После тренировки сходить в душ, а потом уже идти на массаж. Занятия помогут разогреть мышцы и ткани организма, и массаж будет более эффективен.

Следует знать, что у массажа B-flexy есть противопоказания. О них надо спросить у инструктора".

Все публикации проекта «Я худею с «Бункером» читайте здесь.

 
 
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