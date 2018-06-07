Автобусные туры по Европе. Эксперт рассказал, что нужно знать путешественникам



Прага. Фото: pixabay.com

Начался сезон отпусков. Автобусный тур — один из видов недорогого путешествия, в котором за короткое время можно не только увидеть страны и города, но даже отдохнуть на море.

Редакция «Кур`ера» рассказывает, о чём важно помнить, если вы собрались в автобусное путешествие по Европе.

Где начинается путешествие

Все компании, которые организуют автобусные туры, находятся в Минске. В Слуцке и Солигорске создавать фирму, чтобы собрать автобус по индивидуальным заявкам, невыгодно. Случчане и солигорчане могут купить тур из Минска у турагента в своём городе. А уже до столицы доехать на маршрутке «999».

Автобусные туры популярны, поскольку они недорогие. Есть много направлений и тематик. Самые непродолжительные путешествия — туры выходного дня (на 2−3 дня) — во Львов, Санкт-Петербург, Варшаву.

Есть экскурсионные туры по Европе — от 5 до 9 дней. И комбинированные туры — отдых на море плюс экскурсии. Они занимают от 9 до 15 дней. Можно отправиться в тематические туры, которые связаны с паломничеством. Фото: Pixabay.com Самый популярный маршрут за последние 20 лет — 7-дневный тур в Прагу. По пути чаше всего автобус заезжает в Будапешт, Вену, Дрезден. Или, например, классический тур на пять столиц, в котором можно побывать в Берлине, Париже, Брюсселе, Амстердаме, Люксембурге.

Чем дальше едет автобус, тем больше люди увидят стран, городов, зрелищных объектов, музеев, парков.

Что брать с собой в дорогу

Человек проводит в автобусе много времени, иногда бывают ночные переезды. В автобусном туре приходится много ходить, потому что экскурсии по городам пешеходные. К тому же может резко меняться погода, даже летом. Поэтому важно взять удобную одежду, чтобы человек смог выйти из автобуса и не выглядеть помятым. Стоит захватить пару тёплых вещей. Из-за того, что придётся много ходить, надо брать удобную обувь и обязательно сменную.

Обязательные вещи — зонт или дождевик, даже если едешь летом. Можно прихватить головные уборы.

Многие туристы не ходят по кафе и ресторанам. Поэтому лучше взять с собой минимальный набор посуды — термос для чая, небьющаяся кружка, нож, вилка, ложка, контейнер для еды или миска, для гостиницы прихватить небольшой электрочайник или кружку-кипятильник.

Лучше взять две сумки: одна — дорожная, которая ставится в багажник автобуса; другая — небольшая, которая остаётся в салоне. Фото: Pixabay.com Важно взять с собой тёплый лёгкий плед или покрывало, а также подголовник на синтепоне или надувную подушку. Ночью в автобусе включают вентиляцию под сиденьями, поэтому стоит взять пару тёплых носков.

Конечно же, пригодится небольшая аптечка с минимальным набором препаратов от отравлений, лёгких болей, перегрева, укачивания и т. д.

Про деньги

Деньги лучше брать и наличные, и безналичные (карточка). Купюры лучше иметь небольшим номиналом. Важно использовать удобный кошелёк, чтобы постороннему глазу не были видны деньги.

Когда человек едет в тур, ему всегда выдаётся подробная программа и дополнительные расходы. Надо прикинуть, сколько брать денег на питание. Фото: Pixabay.com

Совет из практики: рекламную стоимость тура надо умножить на два. Это будет та сумма, которую надо иметь для поездки. Например, Прага на 7 дней стоит 200 евро, значит, брать с собой тоже 200 евро.

Человеку точно хватит этих денег, может, даже и останется. Прага — недорогой город. Разумный минимум — 120−150 евро на человека, чтобы потратить деньги на все входные билеты и не остаться голодным.

Про «ссобойку»

Ввоз продуктов питания, а тем более консервированных, в заводской упаковке в Европу запрещён. Если у человека проверят сумку, то всё, что он с собой взял, придётся оставить в мусорном баке на таможне.

Турист может взять в поездку несколько бутербродов, небольшое количество еды до ближайшей гостиницы. Это должны быть нескоропортящиеся продукты — сычужные сыры, сырокопчёные, сыровяленые мясные продукты без заводской упаковки. Можно сделать нарезку хлеба, сыра, колбасы. Фото: Pixabay.com Можно взять с собой сухое печенье, орешки, сухофрукты, шоколад, но в разумных пределах. Но всё только на первый перекус, тогда таможенники отнесутся лояльно, видя, что всё распаковано, нарезано. Никто не запретит провозить воду и чай в термосе.

Самый лучший вариант — рассчитать деньги на питание. Можно сходить в магазин, супермаркет около гостиницы и купить еды. Она будет стоить не дороже, чем у нас. Можно, например, вечером питаться в недорогих кафе, а завтрак купить в магазине и поесть в отеле.

По дороге можно наполнять термос кипятком в придорожных кафе, когда автобус делает остановки каждые 3−4 часа. Где-то это можно сделать за «спасибо», а где-то нальют пол-литра кипятка за 50 евроцентов.

Про документы

В любом путешествии, когда покидаешь территорию своей страны, полезно иметь копии документов и хранить их отдельно от оригиналов. Копии можно сделать на бумаге, но удобнее в электронном виде — на телефоне или флешке. Фото: Pixabay.com Когда у человека есть копия паспорта, то в случае потери или кражи документов оформить справку на выезд домой ему будет быстрее. Дополнительно надо взять фотографию 35 на 55 мм, как на паспорт. Это тоже ускорит выдачу документа.

Кроме копии паспорта, полезно иметь копии страховки и других документов, ваучеров.

Подходят одиноким людям

В автобусных турах путешествует примерно 25−30% одиночек. Из них 90% - женщины.

Если брать одиночные номера, то поездка обойдётся на 50 евро дороже. Женщины всегда не против подселения, чтобы удешевить поездку. А вот мужчину тяжело подселить, они выбирают одиночные номера.

Такие путешествия подходят одиноким людям, потому что человек едет за впечатлениями, посмотреть страну. В автобусе люди объединены одной идеей, они уже компаньоны. Даже для скромного, необщительно человека достаточно присутствия других путешественников, которые разделяют его эмоции.

Редакция благодарит Михаила Добролёта, ведущего специалиста ЧТУП «Солигорское бюро путешествий», за помощь в подготовке материала.

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