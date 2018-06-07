Совет Республики: изменений пенсионной реформы пока не планируется

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Каких-либо изменений в пенсионной реформе не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета Республики Ольга Козлович.

Как сообщили сегодня несколько белорусских изданий, в Беларуси на официальном уровне сегодня рассматривается возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин и ряд других вопросов, касающихся пенсионной реформы. Сообщается, что такой вопрос обсуждался на этой неделе в Совете Республики.



Позже в комментарии корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Совета Республики Ольга Козлович, комментируя информацию СМИ, отметила, что каких-либо изменений пенсионной реформы пока не планируется.

По ее словам, действительно состоялась активная дискуссия, во время которой звучали самые разные, в том числе и альтернативные точки зрения: о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре оплаты труда в бюджетной сфере, введении условно накопительной пенсионной системы, дополнительных корпоративных систем и другие.

«Каждый из присутствовавших экспертов мог высказать свою точку зрения. Однако нельзя оценивать прозвучавшие мнения как отработанные предложения», - подчеркнула Ольга Козлович. - Условия осуществления поэтапной пенсионной реформы в Беларуси известны и прозрачны. В настоящее время каких-либо изменений не планируется».



«Стоит задача, чтобы средняя пенсия составляла не менее 40% от средней заработной платы по стране. Это зависит от сбалансированности Фонда социальной защиты населения и возможностей республиканского бюджета», - напомнила пресс-секретарь верхней палаты белорусского парламента.

В заседании приняли участие представители госорганов и эксперты из бизнес-сообщества, общественных объединений.