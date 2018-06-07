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Американские военные разбили бронетранспортёр в Польше
Американские военнослужащие и их техника второй день подряд оказываются в центре внимания.
7 июня в результате ДТП с участием нескольких бронетранспортёров,
В итоге пострадали двое солдат. У одного – подозрение на перелом руки. Полиция выясняет причины аварии.
Напомним, американские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО, которые проходят в Польше и странах Балтии.
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Американские военнослужащие и их техника второй день подряд оказываются в центре внимания.
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