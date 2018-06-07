Американские военные разбили бронетранспортёр в Польше

Американские военнослужащие и их техника второй день подряд оказываются в центре внимания.

7 июня в результате ДТП с участием нескольких бронетранспортёров, которое случилось в Литве на дороге Каунас-Пренай , пострадали 13 человек. 8 июня новый неприятный для американских военных эпизод случился на северо-востоке Польши. Колонна бронетранспортёров двигалась по местной трассе, как вдруг один из них съехал в кювет и врезался в дерево.

В итоге пострадали двое солдат. У одного – подозрение на перелом руки. Полиция выясняет причины аварии.

Напомним, американские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО, которые проходят в Польше и странах Балтии.