В Беларуси будет создано производство электромобилей марки ZOTYE

Соглашения между белорусскими и китайскими партнёрами подписаны сегодня в Циндао. На создание производства будет выделено 560 миллионов долларов.

Здесь выпустят не менее 30 тысяч машин. Предполагается, что их будут продавать по всему СНГ. Ещё один контракт – в сфере медицинского оборудования – оценили в 94 миллиона долларов. На 30 миллионов долларов в этом году Беларусь поставит сухого молока на китайский рынок. Также «Агрокомбинат Дзержинский» начнёт торговать с Китаем мясом птицы.

На церемонии также присутствовали глава МИД Беларуси, министр финансов и наш посол в Китае. Подписание контрактов стало, в том числе, итогом выполнения поручений Президента по развитию в нашей стране электромобилестроения, и выхода белорусской сельхозпродукции на китайский рынок.