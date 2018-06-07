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В Беларуси будет создано производство электромобилей марки ZOTYE
Соглашения между белорусскими и китайскими партнёрами подписаны сегодня в Циндао. На создание производства будет выделено 560 миллионов долларов.
Здесь выпустят не менее 30 тысяч машин. Предполагается, что их будут продавать по всему СНГ. Ещё один контракт – в сфере медицинского оборудования – оценили в 94 миллиона долларов. На 30 миллионов долларов в этом году Беларусь поставит сухого молока на китайский рынок. Также «Агрокомбинат Дзержинский» начнёт торговать с Китаем мясом птицы.
На церемонии также присутствовали глава МИД Беларуси, министр финансов и наш посол в Китае. Подписание контрактов стало, в том числе, итогом выполнения поручений Президента по развитию в нашей стране электромобилестроения, и выхода белорусской сельхозпродукции на китайский рынок.
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Соглашения между белорусскими и китайскими партнёрами подписаны сегодня в Циндао.
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