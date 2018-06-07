ФИФА выложила клип на официальный гимн ЧМ-2018

В сети появился клип на официальный гимн Чемпионата мира по футболу. Он выложен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Live It Up исполняют американский актер и хип-хоп-музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи. В клипе также снялся бразильский футболист Рональдиньо. В 2002 году сборная Бразилии за которую он играл, стала чемпионом мира.

Публикация от Will Smith (@willsmith) 4 Июн 2018 в 8:33 PDT

Как сообщалось ранее, продюсировал композицию Live It Up американец Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.