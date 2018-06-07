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ФИФА выложила клип на официальный гимн ЧМ-2018

08.06.2018 16:56 — Разное | Tut.by  
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В сети появился клип на официальный гимн Чемпионата мира по футболу. Он выложен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Видео: NickyJamTV

Live It Up исполняют американский актер и хип-хоп-музыкант Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи. В клипе также снялся бразильский футболист Рональдиньо. В 2002 году сборная Бразилии за которую он играл, стала чемпионом мира.

Как сообщалось ранее, продюсировал композицию Live It Up американец Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

 
 
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В клипе также снялся бразильский футболист Рональдиньо. В 2002 году сборная Бразилии за которую он играл, стала чемпионом мира.
 
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