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В Слуцком и Солигорском районах введён запрет на посещение лесов
08.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В Слуцком и Солигорском районах начал действовать временный запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Запрет касается нахождения граждан на территории лесного фонда и въезд физических лиц в леса на автомобилях.
— В связи с наступлением четвёртого класса пожарной опасности и запрет установлен практически по всей территории Беларуси, за исключением некоторых регионов Витебщины, — отметили в ведомстве.
На ближайшее время в связи с засушливой тёплой погодой в ряде лесов прогнозируется наступление пятого, высшего класса пожароопасности.
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В Слуцком и Солигорском районах начал действовать запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
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