В Слуцком и Солигорском районах введён запрет на посещение лесов





В Слуцком и Солигорском районах начал действовать временный запрет на посещение лесов. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Запрет касается нахождения граждан на территории лесного фонда и въезд физических лиц в леса на автомобилях.

— В связи с наступлением четвёртого класса пожарной опасности и запрет установлен практически по всей территории Беларуси, за исключением некоторых регионов Витебщины, — отметили в ведомстве.

На ближайшее время в связи с засушливой тёплой погодой в ряде лесов прогнозируется наступление пятого, высшего класса пожароопасности.

Статьей 15.29 КоАП за данное нарушение, не повлекшее причинения ущерба, налагается предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин. В случаях, когда нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках повлекло уничтожение или повреждение природных богатств, налагается штраф от 25 до 50 базовых величин, в отдельных ситуациях предусмотрена уголовная ответственность.



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