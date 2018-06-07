Санстанция: в мае четверть проверенных клещей были заражены боррелиями

Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал статистические данные по обследованию на клещей в мае текущего года.

Так, с конца марта по май 2018 по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения обратились 75 человек, в том числе 19 детей. С начала года на зараженность иксодовых клещей микробиологической лабораторией исследованы 41 экземпляр клещей Ixodes ricinus, из которых выявлено 10 фактов заражения боррелиями (24,4%). О фактам заражения клещевым энцефалитом в Слуцком районе не сообщается.

При этом с начала года отделом профилактической дезинфекции ГУ «Слуцкий зональный ЦГЭ проведены акарицидные обработки на площади 168,607 тыс. м. кв. Из них:

детские оздоровительные учреждения - 47 тыс. м2

детские санатории – 80 тыс. м2

городской парк, лесопарки и места массового отдыха – 41,607 тыс. м2.

При обращении лиц с покусами клещей в организации здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, медицинские работники обеспечивают удаление присосавшегося клеща. После удаления клеща проводится антисептическая обработка места укуса.

В СЗЦГиЭ отметили, что исследование клещей на заражённость боррелиями является платной процедурой. Вместе с тем, серологическая диагностика Лайм-боррелиоза по назначению врача-инфекциониста при наличии подозрения на заболевание проводится бесплатно.



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