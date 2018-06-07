ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санстанция: в мае четверть проверенных клещей были заражены боррелиями

08.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал статистические данные по обследованию на клещей в мае текущего года. 

Так, с конца марта по май 2018 по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения обратились 75 человек, в том числе 19 детей. С начала года на зараженность иксодовых клещей микробиологической лабораторией исследованы 41 экземпляр клещей Ixodes ricinus, из которых выявлено 10 фактов заражения боррелиями (24,4%). О фактам заражения клещевым энцефалитом в Слуцком районе не сообщается. 

При этом с начала года отделом профилактической дезинфекции ГУ «Слуцкий зональный ЦГЭ проведены акарицидные обработки на площади 168,607 тыс. м. кв. Из них:

  • детские оздоровительные учреждения - 47 тыс. м2
  • детские санатории – 80 тыс. м2
  • городской парк, лесопарки и места массового отдыха – 41,607 тыс. м2.

При обращении лиц с покусами клещей в организации здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, медицинские работники обеспечивают удаление присосавшегося клеща. После удаления клеща проводится антисептическая обработка места укуса.

В СЗЦГиЭ отметили, что исследование клещей на заражённость боррелиями является платной процедурой. Вместе с тем, серологическая диагностика Лайм-боррелиоза по назначению врача-инфекциониста при наличии подозрения на заболевание проводится бесплатно. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал статистические данные по обследованию на клещей в мае текущего года. 
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси будет создано производство электромобилей марки ZOTYE
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика