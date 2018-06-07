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Санстанция: в мае четверть проверенных клещей были заражены боррелиями
08.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал статистические данные по обследованию на клещей в мае текущего года.
Так, с конца марта по май 2018 по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения обратились 75 человек, в том числе 19 детей. С начала года на зараженность иксодовых клещей микробиологической лабораторией исследованы 41 экземпляр клещей Ixodes ricinus, из которых выявлено 10 фактов заражения боррелиями (24,4%). О фактам заражения клещевым энцефалитом в Слуцком районе не сообщается.
При этом с начала года отделом профилактической дезинфекции ГУ «Слуцкий зональный ЦГЭ проведены акарицидные обработки на площади 168,607 тыс. м. кв. Из них:
В СЗЦГиЭ отметили, что исследование клещей на заражённость боррелиями является платной процедурой. Вместе с тем, серологическая диагностика Лайм-боррелиоза по назначению врача-инфекциониста при наличии подозрения на заболевание проводится бесплатно.
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Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии опубликовал статистические данные по обследованию на клещей в мае текущего года.
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