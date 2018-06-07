Специалисты БТИ, а также представители землеустроительной службы Пинского райисполкома дадут бесплатные консультации 12 июня



Уважаемые граждане, представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели!

12 июня с 9.00 до 12.00 в Пинском филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 83 специалисты агентства, представители землеустроительной службы, отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома проведут бесплатные консультации по вопросам разъяснения законодательства в области землеустройства, архитектуры, государственной регистрации и оценки недвижимого имущества.

12 июня с 9.00 до 12.00 в агентстве по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 2В специалисты исполкома и агентства также проведут подобные бесплатные консультации.

Бесплатные консультации запланированы также на 14 августа, 9 октября и 11 декабря.